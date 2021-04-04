В Брянской области на лекарства для амбулаторных больных коронавирусом выделили 19 млн рублей

Сейчас перераспределяют лекарства из диагностического центра.

В Брянской области на бесплатные лекарства для больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, выделили 19 миллионов рублей. Это позволит обеспечить препаратами больше 5,5 тысячи человек.

- Государственный контракт на закупку лекарств находится в стадии подписания, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - Препараты будут поставляться в соответствии с временными методическими рекомендациями.

На 1 апреля брянские пациенты получили препараты для лечения коронавиррса на 108,3 миллиона рублей. Из них 75,3 миллиона рублей направили из федерального бюджета, 40 миллионов рублей - из регионального.

Лекарства из закрытых коронавирусных госпиталей распределяют между амбулаторными пациентами. Уже распределили препараты из Брянской городской больницы №2, сейчас распределяют лекарства из Брянского клинико-диагностического центра.

В регионе есть запас лекарств от коронавиррса на 10,5 миллиона рублей.

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