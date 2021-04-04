Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 апреля 2021 года. За минувшие сутки заболел 91 житель региона, выздоровели 84 пациента. От ковида новых смертей не зарегистрировали. В целом с начала пандемии у 36009 человек подтвердили коронавирус, вылечились 35153 жителя области, умерли 289 пациентов. За сутки выполнили 1637 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 505 тысяч.

На этот раз самый большой прирост заболевших в Клинцах - 15 человек. В Клтнянском районе заболели 13 жителей. Брянск на третьем место по суточному приросту. Здесь диагноз подтвердили у 11 жителей. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 23 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 апреля 2021 года:

— Брянск – 13397 (+11)

— Брянский район – 4317 (+4)

— Дятьковский район – 1480 (+5)

— Карачевский район – 1233

— Клинцы – 1056 (+15)

— Стародубский район – 1008 (+2)

— Трубчевский район – 933 (+4)

— Новозыбков – 862 (+3)

— Комаричский район – 854

— Навлинский район – 794 (+1)

— Жуковский район – 787 (+1)

— Брасовский район – 783 (+6)

— Выгоничский район – 774

— Унечский район – 667 (+2)

— Климовский район – 642 (+1)

— Фокино – 613 (+2)

— Мглинский район – 577 (+2)

— Почепский район – 553 (+4)

— Погарский район – 548 (+2)

— Сельцо – 493

— Дубровский район – 481 (+1)

— Клинцовский район – 457 (+2)

— Клетнянский район – 432 (+13)

— Суземский район – 418

— Злынковский район – 394 (+2)

— Гордеевский район – 355 (+4)

— Суражский район – 314 (+1)

— Красногорский район – 262 (+3)

— Севский район – 255

— Жирятинский район – 131

— Рогнединский район – 75

— Иногородние – 64.

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