В Брянске в полтора раза увеличили число рейсов автобуса №11 по выходным

Фото: "Брянский автобус".

В Брянске в полтора раза увеличили число рейсов на маршруте №11 по выходным дням - с 90 до 132. Изменения начали действовать с 3 апреля, пишут в группе "Брянский автобус".

На маршруте работает 19 вместо 13 автобусов. Днем интервал движения составляет 11 минут. Вечером после 19.00 интервал между автобусами равен 40 минутам.

Автобусы начинают ходить раньше и заканчивают позже. Первый рейс от микрорайона Вокзальный отправляется на 50 минут раньше в 5.40, от бульвара Щорса - в 6.20. Последние рейсы отправляются от двух конечных в 22.20.

Теперь горожане смогут добираться на автобусе к утреннему московскому поезду. Первый рейс приходит на остановку Брянск-Орловский в 6.46. Это актуально для жителей Советского района.

Расписание автобуса №11 "Микрорайон Вокзальный - Бульвар Щорса" можно посмотреть здесь.

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