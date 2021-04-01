Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 апреля 2021 года

В Брянскую область доставили больше 44 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 1 апреля 2021 года коронавирус подтвердили у 35646 человек, вылечились 34786 жителей области, умерли 284 пациента. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровел 101 пациент. От ковида скончался еще один человек. Медики выполнили 1694 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время достигло почти 499 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 18 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском районе выявили 12 заболевших, в Клетнянском – 9, в Брянском – 7. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянскую область доставили больше 44 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Это самая большая партия за все время поставок. Полученные вакцины в ближайшее время развезут по медучреждениям области. Сегодня в регионе действуют 64 прививочных пункта. Первый компонент вакцины получили около 70 тысяч человек. А оба компонента – больше 48 тысяч жителей области. Запись на вакцинацию осуществляют в поликлинике по месту жительства или на сайте Госуслуг.

В Брянской области за время пандемии снизился коэффициент рождаемости. В 2020 году он составил 8,0 на 1000 населения, а в 2019-м был 8,4. Выше областного коэффициент рождаемости отметили в девяти районах Брянщины: в Гордеевском, Погарском, Навлинском, Дятьковском, Климовском, Злынковском, Севском районах, в Брянске и Сельцо.

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