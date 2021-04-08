В брянских ТРЦ откроют пункты вакцинации от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске с 10 апреля в торговых центрах откроют пункты вакцинации от коронавируса. Сделать прививку горожане смогут в торгово-развлекательных центрах «Аэропарк» и «БУМ Сити». Вакцинироваться можно будет и на территории Дома культуры имени Медведева в Бежицком районе.

Медпукнты отроются с 12 часов дня , сообщают в региональном оперативном штабе. Вакцинация добровольная и бесплатная. Прививочные пункты будут работать до 19 часов внутри торговых центров. В «Аэропарке» - на первом этаже, вблизи спортивного супермаркета. В БУМе – на четвертом этаже.

На входе в торговые центры поставят информационные палатки. В них будут раздавать памятки о вакцинации и другие справочные материалы.

По данным на 8 апреля, прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» сделали уже 81 029 жителей Брянской области. Прививочные кабинеты открыты в районных поликлиниках. Записаться на прививку можно по телефону и на портале Госуслуг.

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