Авиарейс «Санкт-Петербург-Брянск» задержали из-за угрозы взрывов

Фото: vk.com, сообщество "Международный аэропорт "Брянск"".

В среду, 7 апреля, из-за угрозы взрывов в аэропорту «Пулково» задержали авиарейс «Санкт-Петербург-Брянск». Проволочка составила почти три часа.

Самолет авиакомпании «Азимут» должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Брянск в 13.50. Однако рейс задержали из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов, сообщают в неофициальной группе брянского аэропорта .

В итоге посадку пассажиров начали в 15.29, завершили - в 16.08. А взлетел авиалайнер в 16.31. Об этом говорят данные онлайн-табло аэропорта северной столицы России.

Кстати, брянский самолет оказался не единственным «заминированным» 7-го числа. В аналогичной ситуации оказались еще шесть воздушных судов.

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