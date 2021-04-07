Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 апреля 2021 года

В Брянске подтвердили 14 новых случаев ковида. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. Фото: Анна ЛЕВКИНА

В Брянской области на час ночи 7 апреля 2021 года новые случаи коронавируса выявили в 23 городах и районах. В Брянске за минувший день подтвердили 14 новых случаев опасной инфекции. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском районе ковид диагностировали у 12 человек, в Трубчевском – у 9, в Новозыбкове – у 7. За сутки в регионе зафиксировали одну новую смерть от коронавируса. Количество всех жертв ковид-19 на Брянщине достигло 290.

Прирост заболеваемости составил 90 случаев. С болезнью справились еще 87 пациентов. Суммарное число заболевших достигло 36188, выздоровевших – 35327.

За 24 часа в брянских государственных лабораториях выполнили 300 тестов на инфекцию. А общее число исследований превысило 506 тысяч.

В первой тройке муниципалитетов с наибольшим числом инфицированных - Брянск, Брянский район, Дятьковский район. Всех заболевших там 13453, 4321 и 1487 соответственно.

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