Суд не удовлетворил иск владельца медвежонка к брянскому кафе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Брянской области не удовлетворил иск компании «Карт Бланш Гритингс Лимитед» к индивидуальному предпринимателю города. В кафе «Терраса», которое находится на первом этаже ТРЦ «АэроПарк», в детской игровой зоне заметили мягкого «медвежонка с серой шерстью и голубым носом». А выше упомянутая компания – правообладатель исключительных авторских прав на персонаж литературного произведения с иллюстрациями «Серый мишка с голубым носом? История Ми Ту Ю». Этот медвежонок известен под именем Тэтти Тедди. С владельца кафе хотели взыскать 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Компания посчитала, что медвежонка использовали для украшения зала без разрешения. И в суде, как доказательство ,предоставила фото мишки. Якобы это был Тэтти Тедди.

Со своей стороны ресторатор объяснил, что игрушку в кафе забыл кто-то из посетителей. А для того, чтобы ее хозяин скорее объявился и забрал мишку, его выставили на видное место. Вскоре забывший мишку посетитель нашелся, игрушку забрал. А владельцу кафе оставил письменное заявление. Его он и предъявил в арбитражном суде.

Истец не предоставил ничего, что указывала на принадлежность мишки ответчику.

Суд принял решение , что хранение объекта авторского права не требует специального согласия правообладателя. Компании отказали в получении денег с брянского предпринимателя. Решение суда не вступило в законную силу.

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