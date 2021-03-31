На Брянщину завезли больше 44 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Брянскую область доставили больше 44 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянскую область доставили больше 44 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Это самая большая партия за все время поставок, сообщает ГТРК «Брянск».

Полученные вакцины в ближайшее время развезут по медучреждениям области. Сегодня в регионе действуют 64 прививочных пункта.

Первый компонент вакцины получили около 70 тысяч человек. А оба компонента- больше 48 тысяч жителей области. Запись на вакцинацию осуществляют в поликлинике по месту жительства или на сайте "Госуслуги".

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