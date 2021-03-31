Брянское управление дорог возглавил Иван Вазюля

Фото: КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области".

Начальником Управления автомобильных дорог Брянской области назначили Ивана Вазюлю. К исполнению своих должностных обязанностей тот приступил 24 марта, сообщают в пресс-службе казенного учреждения.

Иван Вазюля в 1985 году с отличием окончил Ряжский дорожный техникум Рязанской области по специальности «Техник-строитель по строительству и эксплуатации автомобильных дорог». А в 2011-м получил также высшее образование - в БГИТА по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Обучение шло без отрыва от производства.

Иван Петрович работает в дорожной отрасли 34 года. В 2009 году избирался депутатом Климовского районного Совета народных депутатов четвертого созыва, а затем - пятого. В 2017-м Иван Вазюля стал главой Климовского района.

Женат, воспитывает двоих детей.

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