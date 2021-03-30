1 апреля в Брянской области стартует весенний призыв

В 2021 году новобранцев Брянской области направят служить в Западный военный округ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 апреля в Брянской области, как и по всей России, стартует весенний призыв на военную службу. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Кампания продлится четыре с половиной месяца – до 15 июля.

Со среды, 1-го, в регионе заработают все призывные пункты. При прохождении комиссии молодых людей будут тестировать на "Ковид-19". Также все желающие смогут привиться от опасной инфекции.

В 2021-м брянских новобранцев направят служить в Западный военный округ, уточняет ГТРК "Брянск". Род войск разнообразен: ВМФ, воздушно-космические войска, сухопутные и мотострелковые. Также некоторые попадут в элитные подразделения, среди которых президентский полк, комендатуры Кремля и Москвы.

Всего за весну-лето в армию в России призовут порядка 135 тысяч человек.

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