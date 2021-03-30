Унечская школьница победила в международном фестивале «Звезда эстрады»

Фото: vk.com, сообщество "Унеча".

Выпускница СОШ №3 брянского города Унеча Елизавета Малышева завоевала диплом лауреата первой степени в международном фестивале-конкурсе «Звезда эстрады», который проходил в Санкт-Петербурге 26-28 марта. Победной для девушки стала номинация «Эстрадный вокал», сообщила в соцсетях ее педагог Галина Создаева.

В 2021-м фестиваль провели в седьмой раз. В нем участвовали больше 500 исполнителей. Мастерство участников оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли создатели таких популярные телешоу как «Голос», «Голос. Дети», «Голос 60+», «Главная сцена», «Фабрика звезд».

Конкурсной композицией унечанки была еврейская «Хава Нагила». С ней же девушка выступила в гала-концерте фестиваля.

Елизавета занимается вокалом с 5 лет. Она – многократный лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов, участница благотворительных концертов и акций. Пела дуэтом с Варварой, Бурановскими бабушками, была соведущей Леонида Якубовича и Иосифа Кобзона. Также юная вокалистка участвовала в концерте Бессмертного полка у Белорусского вокзала с участием Василия Ланового.

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