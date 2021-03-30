В Брянске ремонтируют гарантийную дорогу на улице Речной. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске в рамках гарантийных обязательств подрядчики ремонтируют улицу Речную. Работают две организанции: АО «Брянскавтодор» и ООО «СпектрБрянскСтрой».

Первая ремонтировала эту улицу в 2016 году на участоке от кольцевого пересечения в районе железнодорожного вокзала до дома №17. Во вторник, 30 марта, подрядчик асфальитровал кольцо, где предварительно подготовил поверхность.

Вторая подрядная организация также в 2016 году ремонтировала здесь участок от дома №17 до дома№69. Этой весной здесь разрушилось около 30% дорожного полотна. Подрядчик фрезерует разбитые участки дороги, готовит к асфальтированию, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Начали ремонт и на Первомайском кольце в Бежицком районе. Здесь работает ООО «Дорстрой32». К укладке асфальта готовят отфрезерованные участки. Параллельно «Дорстрой32» устраняет горячим асфальтом дефекты на улице Флотской.

После запуска асфальтных заводов, с 26 по 29 марта, подрядчики устранили ямки на гарантийных дорогах общей площадью около 1400 квадратных метров. Ремонтируют дороги за счет подрядных организаций.

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