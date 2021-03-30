В Брянске возведут лыжно-биатлонный центр и новый хирургический корпус Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске построят лыжно-биатлонный центр. Проект прошел предварительное согласование. Его доработают. Добавят помещение для нового тира, а в течение апреля планируют получить заключение Главгосэкспертизы России. Об этом говорили на еженедельном совещании у губернатора Брянской области.

Возведут данный объект в рамках строительства областного центра лыжного спорта. Он объединит в себе административно-бытовой комплекс, сооружения для оснежения лыжной трассы, лыжероллерные трассы.

Кроме того, 200 миллионов рублей выделили из федерального бюджета на досрочное завершение первого этапа строительства автомобильной дороги Брянск-I — Брянск-II. На этой неделе в основание моста забьют первую сваю.

А еще в этом и следующем году построят и реконструируют 169 объектов питьевого водоснабжения. Работы проведут в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», который входит в состав национального проекта «Экология».

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