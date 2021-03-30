На границе в Брянской области в грузовике нашли серебряные украшения на 7 млн рублей

Фото: пресс-служба Брянской таможни.

На границе в Брянской области в грузовике нашли 4,7 тысячи серебряных украшений. Цепочки и браслеты обнаружили брянские таможенники в машине, следовавшей через пункт пропуска Троебортное в Севском районе. Автомобиль направлялся из Украины в Россию.

Шесть полимерных пакетов находились на верхнем спальном месте водителя под его вещами. Общая масса украшений - 30 килограммов. По оценкам экспертов, стоимость груза порядка семи миллионов рублей.

- Водитель, гражданин Украины, признал, что украшения принадлежат ему, - говорят в пресс-службе Брянской таможни. - На него завели два уголовных дела по статьям "Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей".

Размер не уплаченных таможенных платежей превысил два миллиона рублей.

Водителю грозит штраф и лишение свободы сроком до семи лет.

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