Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 марта 2021 года

За минувшие сутки заболели 95 жителей региона, выздоровели 79 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области на час ночи 30 марта 2021 года коронавирус подтвердили у 35465 человек, вылечились 34586 жителей области, умерли 283 пациента. За минувшие сутки заболели 95 жителей региона, выздоровели 79 пациентов, новых смертей не зафиксировали. Медработники за 24 часа выполнили 492 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время составило почти 497 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 33 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Клетнянском районе выявили 11 заболевших. В Навлинском и Брасовском районах обнаружили по 7 новых случаев ковида, в Стародубском районе и в Новозыбкове – по 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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