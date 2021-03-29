В Брянске за минувший день подтвердили 33 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 95 жителей региона, выздоровели 79 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 35465 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34586 жителей области, умерли 283 пациента. За сутки выполнили 492 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время составило почти 497 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 33 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Клетнянском районе выявили 11 заболевших. В Навлинском и Брасовском районах обнаружили по 7 новых случаев ковида, в Стародубском районе и в Новозыбкове – по 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 марта 2021 года:

— Брянск – 13214 (+33)

— Брянский район – 4278 (+4)

— Дятьковский район – 1462 (+2)

— Карачевский район – 1192

— Клинцы – 1028 (+2)

— Стародубский район – 978 (+5)

— Трубчевский район – 914 (+2)

— Новозыбков – 853 (+5)

— Комаричский район – 849 (+1)

— Жуковский район – 779

— Выгоничский район – 769 (+4)

— Навлинский район – 784 (+7)

— Брасовский район – 774 (+7)

— Унечский район – 657 (+2)

— Климовский район – 633

— Фокино – 608 (+1)

— Мглинский район – 569 (+1)

— Почепский район – 536 (+1)

— Погарский район – 535

— Сельцо – 490 (+1)

— Дубровский район – 477

— Клинцовский район – 448 (+1)

— Суземский район – 411

— Злынковский район – 391

— Клетнянский район – 402 (+11)

— Гордеевский район – 351 (+3)

— Суражский район – 310

— Красногорский район – 259

— Севский район – 249

— Жирятинский район – 127 (+2)

— Рогнединский район – 74

— Иногородние – 64.

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