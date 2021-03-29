В Брянске за минувший день подтвердили 33 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 95 жителей региона, выздоровели 79 пациентов. Новых смертей не произошло. В целом с начала пандемии у 35465 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34586 жителей области, умерли 283 пациента. За сутки выполнили 492 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время составило почти 497 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 33 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Клетнянском районе выявили 11 заболевших. В Навлинском и Брасовском районах обнаружили по 7 новых случаев ковида, в Стародубском районе и в Новозыбкове – по 5. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 20 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 марта 2021 года:
— Брянск – 13214 (+33)
— Брянский район – 4278 (+4)
— Дятьковский район – 1462 (+2)
— Карачевский район – 1192
— Клинцы – 1028 (+2)
— Стародубский район – 978 (+5)
— Трубчевский район – 914 (+2)
— Новозыбков – 853 (+5)
— Комаричский район – 849 (+1)
— Жуковский район – 779
— Выгоничский район – 769 (+4)
— Навлинский район – 784 (+7)
— Брасовский район – 774 (+7)
— Унечский район – 657 (+2)
— Климовский район – 633
— Фокино – 608 (+1)
— Мглинский район – 569 (+1)
— Почепский район – 536 (+1)
— Погарский район – 535
— Сельцо – 490 (+1)
— Дубровский район – 477
— Клинцовский район – 448 (+1)
— Суземский район – 411
— Злынковский район – 391
— Клетнянский район – 402 (+11)
— Гордеевский район – 351 (+3)
— Суражский район – 310
— Красногорский район – 259
— Севский район – 249
— Жирятинский район – 127 (+2)
— Рогнединский район – 74
— Иногородние – 64.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».