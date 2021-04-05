В брянском заповеднике окончательно проснулись барсуки

Фото с фотоловушки. Автор: заповедник "Брянский лес".

В заповеднике «Брянский лес» окончательно проснулись барсуки. Они приступили к активной деятельности. И даже «принимали в гости» рысей. Об этом свидетельствуют данные фотоловушек, установленные у поселений.

В 2021-м на всех барсучьих поселениях животные встали примерно в одно и то же время – в середине марта. Это на пару недель позже обычных сроков. Специалисты связали это с большим количеством снега и довольно холодной весной. На одном из поселений барсуки просыпались в конце января: вышли из норы и через некоторое время вернулись назад.

- Фотоловушки стоят на трех барсучих поселениях, что дает возможность ученым наблюдать за жизнью барсуков «Брянского леса», - уточняет заместитель по научной работе заповедника Елена Ситникова. - В нынешнем сезоне у нас есть как минимум три жилых барсучьих поселения. Недавно в гости к барсукам приходила рысь.

Всего на территории «Брянского леса» зафиксировано 26 барсучьих нор и поселении. Из них активными бывают три-четыре. А живут в них, в среднем, пять-семь особей. Одно из самых старых поселений расположено неподалеку от кордона Старое Ямное. Оно сделано барсуками в старой углежогной яме. Возраст поселения варьируется от 50 до 100 лет, рассказывают в пресс-службе заповедника «Брянский лес».

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