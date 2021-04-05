Суд арестовал имущество семьи бывшего брянского губернатора Денина

Мера связана с банкротством подконтрольной птицефабрики «Снежка». Фото: Ольга УМАРОВА

Решением Арбитражного суда региона на имущество семьи бывшего брянского губернатора Николая Денина наложили арест. Его общая стоимость - больше 2,5 миллиарда рублей, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Мера связана с банкротством подконтрольной птицефабрики «Снежка».

Из обнародованных ФСПП по Брянской области исполнительных листов следует, что у самого Денина, его жены, дочери и зятя есть долги по 628,5 миллионов рублей. Дополнительно жены и дочери – еще по 241,7 миллионов.

Процедуру банкротства ПАО «Снежка» начали еще в 2017-м. Тогда в областной Арбитражный суд обратился кредитор птицефабрики - ООО «ФинКонсалтинг». Пять месяцев спустя этому же примеру последовал и ИП Акчурин Р.Ф. Оба требовали признать общество несостоятельным должником. С ноября 2018 года на птицефабрике запустили процедуру наблюдения. И назначили стороннего временного управляющего. В июне следующего года ПАО перевели на внешнее управление – сроком на 18 месяцев. Тем не менее, 27 декабря 2019 года предприятие объявили банкротом.

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