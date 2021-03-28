В Брянской области зафиксировали рост заболевания коронавирусом

Чаще всего заболевают граждане в возрасте от 46 до 65 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области зафиксировали незначительное увеличение числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве на заседании оперативного штаба. Так, на 11 неделе текущего года рост составил 3 процента. До этого наблюдалось снижение на 7 процентов.

Чаще всего заболевают граждане в возрасте от 46 до 65 лет: более 40 процентов. В возрастной группе от 16 до 45 лет процент вновь заболевших составил 28,8. Пенсионеры в возрасте от 65 лет болеют чуть реже – 26,9 процента. Реже всего ковид фиксируют у детей и подростков от 0 до 15 лет: немногим более 3 процентов.

За минувшую неделю чаще всего заболевали неработающие граждане и пенсионеры. На эту категорию приходится наибольший процент – 55,8. Заболевание переместилось в районы области. На их жителей приходится 65,4 процента заболевших. В Брянске эта цифра составила 34,6 процента, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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