Жители Брянска посоревнуются в метании валенка

Фото: Брянский молодежный центр.

В Брянске 4 апреля пройдет спортивно-развлекательный карнавал «Весенняя Куролесица – 2021». В нем примут участие горнолыжники и сноубордисты. Также присоединиться к фестивалю могут все желающие. Об этом рассказали в Брянском молодежном центре.

Участники карнавала продемонстрируют не только умение уверенно стоять на лыжах, но и креативность и оригинальность спусков. Особое место отведено необычным костюмам. Самые смелые спортсмены прокатятся по весеннему снегу в купальниках. Именно из их числа выберут мистера и мисс Куролесицу.

Лыжники и сноубордисты посоревнуются в скорости спусков. Причем организаторы обещают наградить не только самого быстрого, но и самого медленного спортсмена. А еще гостей праздника ждет шуточный конкурс по метанию валенка.

Фестиваль пройдет на горнолыжном склоне «Лапландия» на Кургане Бессмертия. Начнется карнавал 4 апреля в 12.00. Никаких возрастных ограничений нет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».