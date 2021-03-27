В Брянске за минувший день подтвердили 37 новых случая коронавируса.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 97 жителей региона, выздоровели 77 пациентов. За прошедший день умер еще один заболевший. В целом с начала пандемии у 35277 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34429 жителей области, умерли 283 пациента. За сутки выполнили 1793 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время составило почти 495 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 37 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском и Трубевском районах выявили по 9 заболевших. В Брянском районе за сутки ковид диагностировали у 8 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 марта 2021 года:
— Брянск – 13141 (+37)
— Брянский район – 4272 (+8)
— Дятьковский район – 1456
— Карачевский район – 1181 (+9)
— Клинцы – 1019 (+3)
— Стародубский район – 972
— Трубчевский район – 910 (+9)
— Новозыбков – 848 (+5)
— Комаричский район – 843 (+1)
— Жуковский район – 778 (+1)
— Выгоничский район – 762 (+1)
— Навлинский район – 777
— Брасовский район – 767 (+4)
— Унечский район – 652
— Климовский район – 632
— Фокино – 607 (+1)
— Мглинский район – 567
— Почепский район – 534
— Погарский район – 532 (+4)
— Сельцо – 488
— Дубровский район – 477 (+1)
— Клинцовский район – 447
— Суземский район – 410
— Злынковский район – 390
— Клетнянский район – 387 (+6)
— Гордеевский район – 348 (+2)
— Суражский район – 310
— Красногорский район – 258 (+3)
— Севский район – 249 (+1)
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 74 (+1)
— Иногородние – 64.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».