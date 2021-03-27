В Брянске за минувший день подтвердили 37 новых случая коронавируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 97 жителей региона, выздоровели 77 пациентов. За прошедший день умер еще один заболевший. В целом с начала пандемии у 35277 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34429 жителей области, умерли 283 пациента. За сутки выполнили 1793 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время составило почти 495 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 37 новых случая коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Карачевском и Трубевском районах выявили по 9 заболевших. В Брянском районе за сутки ковид диагностировали у 8 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 марта 2021 года:

— Брянск – 13141 (+37)

— Брянский район – 4272 (+8)

— Дятьковский район – 1456

— Карачевский район – 1181 (+9)

— Клинцы – 1019 (+3)

— Стародубский район – 972

— Трубчевский район – 910 (+9)

— Новозыбков – 848 (+5)

— Комаричский район – 843 (+1)

— Жуковский район – 778 (+1)

— Выгоничский район – 762 (+1)

— Навлинский район – 777

— Брасовский район – 767 (+4)

— Унечский район – 652

— Климовский район – 632

— Фокино – 607 (+1)

— Мглинский район – 567

— Почепский район – 534

— Погарский район – 532 (+4)

— Сельцо – 488

— Дубровский район – 477 (+1)

— Клинцовский район – 447

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 387 (+6)

— Гордеевский район – 348 (+2)

— Суражский район – 310

— Красногорский район – 258 (+3)

— Севский район – 249 (+1)

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 74 (+1)

— Иногородние – 64.

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