В Брянске продезинфицировали более 50 автобусов

Дезинфекцию социально-значимых объектов в области проводят не реже одного раза в неделю. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Брянске сотрудники пожарно-спасательной части регионального управления МЧС в пятницу, 26 марта, продезинфицировали более 50 машин городского автотранспортного предприятия.

Для обработки автобусов использовали безопасное для людей и животных высокоэффективное дезинфицирующее средство. Работал специальный мобильный комплекс спецобработки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Дезинфекцию социально-значимых объектов в области проводят не реже одного раза в неделю. В целом с начала пандемии коронавируса сотрудники пожарно-спасательных подразделений обработали более 4800 объектов общей площадью 6,3 миллиона квадратных метров. Также провели дезинфекцию более 9580 единиц техники, в том числе и машин МЧС.

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