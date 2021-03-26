Брянцам предлагают легально получить «освобождение» от армии

Фото: партия "Новые люди".

Жителям Брянской области предлагают получить легальное «освобождение» от армии. Можно не тратить год на службу в армии, а использовать это время более продуктивно. Обычно, чтобы избежать службы по призыву молодые люди используют коррупционные схемы. Партия «Новые люди» предлагает использовать эти деньги на пользу призывников и вполне законно.

Инициативу партии «Новые люди» поддержали участники «Марафона идей». На конкурс, который прошел с 12 февраля по 12 марта, выдвинули похожие предложения. Их теперь оформят в отдельный законопроект, который представят на рассмотрение в Госдуму.

- Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел, - говорят председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. - Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил.

Что предлагают молодежи? Тем, кто служить не хочет, нужно будет легально заплатить государству. Эти деньги пойдут на обучение тех, кто отдал воинский долг своему Отечеству.

Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Оно будет сопровождать такого человека всю его жизнь. А можно законно заплатить, и деньги пойдут не в чей-то карман, а на благо государства.

Отслуживший в армии получит возможность учиться в том вузе, который он выбрал, а оплативший службу – желанную свободу.

Кроме того, партия «Новые люди» предлагает расширить перечень профессий для альтернативной службы. Это могут быть IT-специалисты, которые в армии сейчас крайне необходимы. А вэб-дизайнеры и видеографы смогут сделать ролики про армию для социальных сетей. Это будет полезнее, чем красить траву и заниматься другими странными вещами, которые предлагают срочникам.

Пока инициативы «Новых людей» не обсуждали с Министерством обороны Российской Федерации. Но в партии готовы к диалогу в любой удобной форме. И готовы предоставить площадки для общественного обсуждения.

- Это не только наша идея, это инициатива людей, - отмечает Алексей Нечаев. - Сейчас Министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы. Будем надеяться, заметит и это здравое предложение россиян.

Справка

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах в прошлом году ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в Томске - больше 15% голосов избирателей. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах. «Новые люди» намерены участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.