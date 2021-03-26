Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 марта 2021 года

В Брянске подтвердили 36 новых случаев коронавируса. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области на час ночи 26 марта 2021 года у 35088 человек подтвердили коронавирус, вылечились 34278 жителей области, умерли 282 пациента. За минувшие сутки заболели 93 жителя региона, выздоровели 92 пациента, новых смертей не зарегистрировали. За прошедший день выполнили 1673 теста на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 491 тысячу.

В Брянске за 24 часа подтвердили 36 новых случаев коронавируса. Это наибольший суточный прирост заболеваемости. В Клинцах заболели девять жителей. В Стародубском районе - шесть, В Карачевском - пять. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

За минувшие сутки заболели 93 жителя региона, выздоровели 92 пациента, новых смертей не зарегистрировали. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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