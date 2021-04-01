В Брянске забили первую сваю нового моста. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске в четверг, 1 апреля, забили первую сваю нового четырехполосного моста через реку Десну. Путепровод соединит Набережную со строящейся дорогой - защитной дамбой Брянск -I -Брянск-II.

Новый мост на замену понтонного строят в рамках масштабного строительства дороги-защитной дамбы Брянск -I и Брянск-II. Длина магистрали в шесть полос составит почти 600 метров. Длина путепровода - 270 метров. За все время работ строители забьют порядка 1,3 тысячи свай. Каждую погрузят на 12 метров.

Транспорт по мосту будет двигаться по четырем полосам. Путепровод свяжет транспортные потоки из трех районов Брянска - Советского, Володарского и Фокинского, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

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