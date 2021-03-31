На брянских полях этой весной засеют около 950 тысяч гектаров

На полях Брянской области в этом году засеют порядка 950 тысяч гектаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полях Брянской области в этом году засеют порядка 950 тысяч гектаров. Это на 28 тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом. В том числе 920 тысяч гектаров посеют в сельских хозяйствах, сообщили на совещании в правительстве Брянской области.

В 2021 году планируют получить валовый сбор зерна 2,3–2,5 миллиона тонн, картофеля - 1,2 миллиона тонн, овощей - больше 120 тысяч тонн. Посевная площадь озимых культур под урожай этого года во всех категориях хозяйств составили 238 тысяч гектаров. Это на 35 тысяч гектаров больше к уровню прошлого года. Из них озимого рапса 43 тысяч гектаров. Это в два раза больше уровня прошлого года.

Для проведения первых минеральных подкормок и обеспечения ярового сева сельхозпредприятия приобрели 215,2 тысячи тонн удобрений, что на 44 тысячи тонн больше прошлого года, том числе азотных — 151,2 тысячи тонн, сложных — 53,1 тысячи тонн, калийных — 11 тысяч тонн.

Увеличили посевные площади под кукурузой, рапсом, сахарной свеклой, многолетними травами. В семенные фонды сельскохозяйственные предприятия засыпали 37,3 тысячи тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур.

В прошлом году хозяйства региона приобрели 91 трактор, 40 зерноуборочных комбайнов, 9 кормоуборочных комбайнов и 254 единиц другой прицепной техники и оборудования. Всего же в хозяйствах области - 3258 тракторов разных марок, 1123 плуга, 726 сеялок и 921 культиватор.

Начало весенней посевной кампании идет с небольшой задержкой по сравнению с прошлогодней. Она составили 2–3 недели. Причина - погодные условия. А именно: обильные осадки и низкие температуры в последние месяцы зимы.

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