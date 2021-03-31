В Брянске 31 марта открыли регистрацию на тотальный диктант

В Брянске в четверг, 31 марта, началась регистрация на тотальный диктант. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в четверг, 31 марта, открыли регистрацию на тотальный диктант. Она завершится 9 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Тотальный диктант-2021 пройдет уже 10 апреля. В этот раз его можно будет написать на русском и английском языках. Английский диктант начнется через полтора часа после основного. При проверке диктантов на английском языке не будут снижать оценки за пунктуационные ошибки — только за орфографические.

Регистрация нужна на оба варианта. Диктант пройдет в трех форматах: офлайн в аудиториях, онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта а также в формате «#пишемдома» под трансляцию на totaldict.ru. на все форматы можно зарегистрироваться на сайте диктанта. Бярнцы смогут написать диктант, как в Брянске, так и в Новозыбкове, Карачеве, Локте.

Диктант на английском языке пройдет на площадках офлайн в Культурно-образовательном центре «Пространство», ТРЦ «Мельница», в отеле «Мегаполис».

Регистрация обязательна для офлайн-формата. Всю актуальную информацию о проведении диктанта в городе можно найти на сайте на странице Брянска, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».

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