В Брянской городской больнице №4 пациент устроил скандал из-за одного туалета на этаже

В Брянской городской больнице №4 пациент устроил скандал из-за наличия лишь одного туалета на этаже. Фото: РИА "Стрела".

Ветеран боевых действий, проходящий лечение в коронавирусном госпитале при Брянской городской больнице №4, объявил голодовку. Его возмутило наличие одного туалета на этаже. Из-за этого мужчина стат скандалить и требовать личной встречи с директором департамента здравоохранения. Плюс к этому, он жаловался на то, что ему не дают лекарства. Положенные по федеральной льготе, сообщает издание РИА «Стрела».

Плюс ко всему, пациент сетовал на неисправность системы подачи кислорода в палаты. В итоге он позвонил в региональный департамент здравоохранения и описал все волнующие его проблемы. Беспокойный пациент отказывается принимать пищу до личной встречи в госпитале с высокопоставленными чиновниками.

-Терапевтическое отделение находится в здании постройки 1975 года и уровень удобств не может соответствовать современным требованиям, - поясняет ситуацию главный врач городской больницы № 4 Светлана Хандожко. - Однако других пациентов это не смущает и подобные истерики они не закатывают. Кроме того, проблем с подачей кислорода в больнице нет.

Этот пациент уже хорошо известен скандалами в медучреждении. Так, год назад он, находясь в ковидном госпитале, грозил выкинуть кровати в окно и все имущество, которое числится на балансе госпиталя.

Добавим, что в январе и до середины февраля в госпитале на базе Брянской городской больницы №4 лечился тележурналист Алексей Есипенко. Он оставил положительные отзыва о медучреждении.

- Я неподвижно провел в реанимации две недели, и всегда находился под постоянным контролем, - рассказал журналист изданию РИА "Стрела". -Когда перевели в общую палату, отношение осталось идеальным. Два раза в день обход: и утром, и вечером. Регулярное измерение температуры. Кормили полноценно, давали рыбу красную, горбушу, кашу, приносили ее прямо в палату. Те продукты, что традиционно приносили из дома, были не нужны, потому что больничной еды вполне хватало. Лечение, отношение, уход – все было поразительное.

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