Бывший брянский вице-губернатор Резунов может возглавить Мглинский район

Уволившегося с поста вице-губернатора Брянской области Александра Резунова могут назначить главой администрации Мглинского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Уволившегося с поста вице-губернатора Брянской области Александра Резунова могут назначить главой администрации Мглинского района. Окончательное решение по вопросу должны принять в ближайшие дни, сообщает телеканал «Городской».

В настоящее время этот пост занимает Андрей Полоник. В администрации тот работает с 2015 года: был сначала руководителем аппарата, затем – заместителем главы и самим главой.

Предполагается, что решение по избранию нового главы Мглинского района примут на ближайшем заседании райсовета – в пятницу, 2 апреля. Однако такого вопроса нет в обнародованной повестке.

Напомним, Александр Резунов подал в отставку после смертельного пьяного ДТП, которое совершил его сын 17 сентября прошлого года. Свою позицию чиновник разъяснил в записанном видео. Из его слов следовало, что чиновник не хочет подводить команду губернатора.

Кстати, сам Резунов – уроженец Мглина. И в 2014-м его уже избирали на должность главы Мглинского района. Однако на посту Александр Григорьевич проработал недолго: уже в декабре этого же года его назначили врио замгубернатора Брянской области.

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