В Брянске 24 марта простятся с известным фотографом Дмитрием Лученко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске скончался известный фотограф Дмитрий Лученко. Ему было 77 лет. О смерти фотографа стало известно 23 марта. Причины не сообщают. Известно, что последние годы он тяжело болел.

Журналисты, которым довелось работать с Дмитрием Федоровичем, вспоминают о нем, как о профессионале, интересном человеке, который многому научил молодых коллег. Он всегда был интеллигентным и сдержанным человеком, не выпячивал себя.

Дмитрий Федорович сотрудничал со многими брянскими изданиями, в том числе «Комсомольской правдой в Брянске», «Брянской газетой», «Десницей», «Добрый день, Брянщина», «Брянским рабочим», и многими другими.

Жители Брянска простятся с известным фотографом 24 марта в 11.30 возле дома по улице Софьи Перовской, 85 рядом с Краеведческим музеем. Похоронят Дмитрия Федоровича на Центральном кладбище, сообщили его коллеги.

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