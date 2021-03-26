В брянском УМВД заявили об искажении слов генерал-майора о коррупции

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Скандальную цитату генерал-майора брянской полиции Владислава Толкунова о коррупции, прозвучавшую в эфире местного телеканала, в пресс-службе брянского УМВД назвали «вырванной из контекста».

Глава брянской полиции «оговорился» еще в ноябре прошлого года. Тогда он давал интервью журналистам телеканала «Брянская губерния». Речь шла о работе возглавляемого им ведомства. В частности, отмечалось, что «коррупция является важной составляющей работы полицейских».

Некоторое время видеоролик массово тиражировали в социальных сетях. А 26 марта на него обратили внимание СМИ. В итоге пресс-службе брянского УМВД пришлось объясниться:

«Понятно, что все это вырвано из контекста, смысл притянут за уши. Всем понятно, что хотел сказать начальник», - прокомментировали агентству «ТАСС» специалисты.

Также в полиции напомнили, что недавно обнародовали статистику раскрываемости коррупционных преступлений за 2020 год. Из нее следует, что в Брянской области одни из лучших показателей в стране – 12-й из 89. Всего же в отчетный период сотрудники ОВД выявили 257 подобных преступлений. Их годовой рост составил 27 процентов. Каждое пятое дело успели довести до суда.

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