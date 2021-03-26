В брянском департаменте образования опровергли принудительные прививки от коронавируса для педагогов

В брянском департаменте образования опровергли информацию о принуждении учителей к прививкам от короновируса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В брянском департаменте образования опровергли информацию о принуждении учителей к прививкам от короновируса. Официальное разъяснение опубликовали на сайте ведомства о том, что эта процедура является добровольной. И отказ от прививки не является основанием для увольнения с работы.

- Руководители образовательных учреждений проводили с коллективами беседы, в ходе которых объясняли сотрудникам важность вакцинации, - поясняют на сайте департамента образования. - В некоторые организации приглашали медицинских работников для более детальных консультаций, на которых была доведена информация, о том, какие категории граждан могут её сделать, с учетом возраста, имеющихся или перенесенных заболеваний.

Отметим, что от коронавируса привились 5021 работника системы образования в Брянской области. Согласились на вакцинацию 9434 сотрудника.

Если педагоги столкнуться с принуждением к вакцинации, то они могут пожаловаться в департамент образования и науки Брянской области.

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