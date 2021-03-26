Брянским педагогам настоятельно рекомендуют привиться от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Брянским учителям настоятельно рекомендуют привиться от коронавируса. Об этом говорят сами работники образовательных учреждений Брянска.

- Администрация нашей школы рекомендует привиться от коронавируса всем, у кого нет антител, - говорят педагоги школы № 67 Бежицкого района. – Не прививаются только те, у кого есть медотвод от прививки и обнаружили антитела. У нас таких 15 человек. Вакцинируемся добровольно, поскольку понимаем всю серьезность ситуации. Принудительных мер в этом отношении у нас нет.

О необходимом и рекомендательном характере вакцинации от ковида сообщают и работники детского сада № 55 «Пчелка» в Фокинском районе.

- Поскольку мы работаем с детьми, наше руководство рекомендует всем сделать прививку от коронавируса, - говорят они.- За исключением тех работников, у кого есть противопоказания. Никакого давления ни на кого не оказывают.

В Роспотребнадзоре по поводу обязательной вакцинации учителей сказали о том, что эта процедура является добровольной. Как и для всех граждан. И отказ от прививки не является основанием для увольнения с работы. Если все же так происходит, то нужно обращаться в прокуратуру.

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