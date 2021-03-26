В Брянске обвиняемого в афере на 6 млн рублей адвоката оставили в СИЗО

В 2018-м адвокат обманула своего подзащитного - за взятку в 6 млн рублей обещала "выбить" ему условное наказание. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Брянский областной суд не изменил меру пресечения адвокату Тамаре Мельниковой, которая проходит обвиняемой по делу о мошенничестве на шесть миллионов рублей. Соответствующую апелляционную жалобу рассматривали в четверг, 26 марта, сообщают в пресс-службе суда.

Защитники фигурантки уголовного дела оспаривали решение Советского райсуда Брянска. По нему женщину взяли под стражу на 1 месяц и 29 дней. А инкриминируют ей "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

– Судом апелляционной инстанции данное постановление оставили без изменения, – рассказывают в пресс-службе Брянского областного суда. – А апелляционные жалобы Тамары Мельниковой и ее защитников не удовлетворили.

Напомним, крупную аферу адвокат Мельникова провернула со своей знакомой в 2018 году. Вместе они убедили подследственного дать взятку в шесть миллионов рублей и получить взамен условное наказание за совершенное преступление. В итоге брянец продал свой дом и передал необходимую сумму защитнице – якобы для последующей передачи денег судьям. Еще полтора миллиона ушло на комиссионные. Остаток в 1,5 миллиона рублей женщины вернули клиенту и его супруге.

Задержали предполагаемых преступниц 10 марта. На следующий день им предъявили обвинение. И заключили под стражу до 8 мая.

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