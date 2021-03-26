Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 марта 2021 7:50

Населенным пунктам Брянщины присвоят почетные звания

Документы пяти претендентов рассмотрели на областной комиссии
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий

Пяти населенным пунктам Брянской области присвоят почетное звание.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Пяти населенным пунктам Брянской областим присвоят почетное звание. Документацию рассмотрели на областной комиссии. В числе претендентов: село Красное Слобода Новозыбковского округа, поселок Рогнедино Рогнединского района, деревня Сагутьево Трубчевского района и Матреновка Жуковского района.

Данные населенные пункты могут получить звания «Город партизанской славы», «Село партизанской славы», «Поселок партизанской славы» и «Населенный пункт партизанской славы». Итоговое решение примут депутаты областной думы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ