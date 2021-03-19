В Брянской области сократилось промышленное производство

Фото: Московский эндокринный завод.

В Брянской области в январе и феврале 2021 года сократилось промышленное производство. Оно снизилось на 2,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные опубликовали в Брянскстате.

В регионе стали меньше производить пищевые продукты, напитки, текстильные изделия, одежду, бумагу, резиновые и пластмассовые изделия, компьютеры, электронные и оптические изделия, электрическое оборудование, машины и оборудование, мебели. Сократился ремонт и монтаж машин, полиграфическая деятельность. По этим производствам не удалось достигнуть показателей 2020 года.

Зато выросло производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 15,2 процента, табачных изделий на 13,3 процента, обработка древесины и производство изделий из дерева на 6,9 процента, химических веществ и химических продуктов на 3 процента. Больше стали выпускать готовых металлических изделий в 1,9 раза, кожи и изделий из кожи в 1,4 раза и прочих готовых изделий - в 3 раза.

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