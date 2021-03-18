Подозреваемой в убийстве прохожей в Брянске грозит 15 лет колонии или лечение

Фото: vk.com, сообщество "Типичный Брянск".

До 15 лет колонии или же длительное принудительное лечение грозит 31-летней подозреваемой в убийстве прохожей в Бежицком районе Брянска. Вид наказания, который впоследствии применит суд к фигурантке уголовного дела, будут зависеть от состояния ее здоровья. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Появились новые подробности резонансного убийства на улице 22-го Съезда КПСС. Напомним, во второй половине дня в среду, 17 марта, там одна женщина зарезала другую. Причем они не были знакомы: горожанки случайно пересеклись на тротуаре у дома №116.

По уточненным данным, нападавшая, как и потерпевшая, проживала в Бежицком районе - в одном из домов по улице Молодая Гвардия. В последнее время она нигде официально не работала. Удары случайной жертве наносила ножом – в грудь и шею. Колотых ранений на теле потерпевшей минимум два. Более точная информация появится позже - после судебно-медицинского вскрытия.

В Следственном комитете подтвердили, что нападавшая сама вызвала оперативников, набрав 112. Она дождалась полицейских на месте ЧП и дала признательные показания. Причем разговор начался с заявления о наличии заболевания «шизофрения» и постановки с ним на психиатрический учет.

- Эту информацию следователи проверяют, - говорит старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Александр Афонин. - И полученную справку приложат к ходатайству об избрании фигурантке уголовного дела меры пресечения. Следователи будут просить, естественно, заключения под стражу. Заседание по этому вопросу состоится 18-19 марта.

Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. И заявляет, что на преступление ее подтолкнул некий «голос в голове».

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