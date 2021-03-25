В Володарском районе Брянска возведут новое здание детской школы искусств имени Георгия Свиридова. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска возведут новое здание детской школы искусств имени Георгия Свиридова. Восстановление сегодняшнего здания проведут в этом году. В рамках реконструкции к старому зданию пристроят новое двухэтажное.

В новом корпусе разместят 12 учебных классов, концертный зал на 180 мест, гримерную, костюмерную и комнату настройки инструментов.

- Стоимость проекта составит 82,1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Контракт на строительство уже заключили. Работы выполнит подрядная организация ООО «Грандстрой». В соответствии с муниципальным контрактом работы завершат в конце декабря 2021года.

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