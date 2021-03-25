Брянские депутаты запретили шуметь в квартирах

Депутаты Брянской областной 25 марта, во время очередного заседания, в первом чтении приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской области». Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Депутаты Брянской областной Думы 25 марта, во время очередного заседания, в первом чтении приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской области». Законопроект разработали для обеспечения тишины и покоя не только в ночное, но и в дневное время суток.

Согласно ему, установят определенный период времени, в течение которого необходимо соблюдать тишину. А также - определят объекты, на которых обеспечивается тишина и покой граждан. Также конкретизируют действия, подпадающие под нарушения законодательных требований, и действия, на которые такие требования не распространяются. Нарушение этих требований повлечет штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

Кроме того, рассмотрели законодательную инициативу «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Брянской области, регулирующие отношения в сфере обеспечения тишины и покоя граждан на территории Брянской области»

Суть административного нарушения связана не с определенным уровнем звукового воздействия, а с нарушением тишины и покоя. Ведь именно это, а не сами по себе сильный шум, громкое звучание и иные действия, нарушает покой людей.

А пока что брянцам запрещают шуметь в квартирах с 23.00 до 6.00. Работу над данными проектами законов продолжат.

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