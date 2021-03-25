Брянская группа «Земляничка» стала лауреатом десятого Всероссийского фестиваля «Песня-жизнь». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянская группа «Земляничка» образцового коллектива Детской фольклорной школы «Калинушка» стала лауреатом десятого Всероссийского фестиваля «Песня-жизнь». Он носит имя заслуженного деятеля искусств России Виталия Гаврилова.

«Земляничка» уже становилась лауреатом и завоевывала Гран-при на международных и всероссийских конкурсах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Они исполняют песни, записанные во время фольклорных экспедиций по Брянской области и другим регионам России. Руководит «Земляничкой» Ирина Сенина.

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