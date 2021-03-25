На руководителя Брянскстата завели уголовное дело. Фото: bryansk.news.

На руководителя Брянскстата завели уголовное дело. Надежда Муратова превысила должностные полномочия. Она назначала премии отдельным сотрудникам, которые потом снимали поступившие на зарплатные карты деньги и отдавали их руководству. При этом глава Брянскстата лично регулировала размер премий.

- Сейчас следственный отдел УФСБ России по Брянской области завел уголовное дело на чиновницу по части 1 статьи 286 УК России, - сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области. - Ведут расследование.

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