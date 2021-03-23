На заснеженной трассе под Брянском столкнулись четыре легковушки

Фото: скриншот видео, опубликованного в сообществе "ЧП и ДТП Брянск" в vk.com.

Четыре легковых автомобиля столкнулись на заснеженной трассе в Брянском районе во вторник, 23 марта. На месте ДТП работали полицейские, спасатели и медики. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о ДТП появилась в одной из сетевых групп около 11.00. Очевидец уточнил, что происшествие произошло на киевской трассе – на подъезде к развилке «Брянск-Орел-Москва». Пост брянец проиллюстрировал видеозаписью.

Инцидент прокомментировали в брянском главке МЧС, чьи спасатели выезжали по вызову.

– Столкнулись автомобили «Рено Флюенс», «Рено Логан», «Хендай» и «Пежо», – рассказывает начальник пресс-службы ведомства Татьяна Сенина. – Предварительно, в ДТП никто не пострадал. Деблокирование не требовалось, розлива горюче-смазочных материалов не было, движение не затруднено.

Инцидент активно обсуждают пользователи в комментариях.

Кстати, днем ранее в Брянской области не зафиксировали ДТП с пострадавшими. При этом в Брянске случилось восемь так называемых «железок» – автоаварий, где получали механические повреждения только транспортные средства. Попутно от вождения сотрудники ГИБДД отстранили трех пьяных. И пресекли 158 нарушений Правил дорожного движения.

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