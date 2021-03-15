В брянском краеведческом музее назвали конфликт с сотрудницей «трудовым спором»

Фото: vk.com, сообщество "Брянский государственный краеведческий музей".

Инцидент с сотрудницей брянского краеведческого музея, которую якобы хотят незаконно уволить, в дирекции учреждения назвали обычным трудовым спором. Комментарий по факту тематических публикаций в СМИ «Комсомольской правде» в Брянске» дала директор музея Ирина Кулешова.

- Это трудовой спор о невыходе сотрудницы на работу и несогласованном уходе с рабочего места, - заявляет Ирина Константиновна. - Такие вопросы решаются в соответствующих органах. Например, в трудовой инспекции, прокуратуре, суде… Но не в поле интернета! Если сотрудница не согласна, и наши действия неправомерны, их можно оспорить в указанных инстанциях.

При этом собеседница подчеркнула, что у администрации краеведческого музея есть неоспоримые доказательства того, что сотрудник нарушил трудовую дисциплину.

- Я, как руководитель учреждения, потребовала объяснения, - добавляет Ирина Кулешова.

Руководитель брянского государственного краеведческого музея отметила, что сотрудница, о которой идет речь, неоднократно самовольно уходила с работы. Последние прогулы зафиксировали 1 и 4 марта. А потому инцидент вовсе не связан с замужеством женщины.

Напомним, скандал вокруг учреждения культуры разгорелся 14 марта. В соцсетях горожанка Наталья заявила, что ее сестру, сотрудницу экспозиционно-выставочного отдела Брянского краеведческого музея, собираются незаконно уволить. Женщина связала инцидент с замужеством своей родственницы – та вышла замуж за начальника своего же отдела. А потому руководство музея посчитало, что супруг будет покрывать избранницу. И та сможет безнаказанно прогуливать работу.

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