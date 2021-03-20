Фото:оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 81 житель региона, выздоровели 84 пациента. Смертельных случаев нет. В целом с начала пандемии у 34630 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33866 жителей области, умерли 279 пациентов. За сутки выполнили 1946 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 485,6 тысяч.

В Брянске за минувший день подтвердили 31 новый случай коронавируса. В Клинцах ковидом заболели еще 8 человек, в Трубчевском районе и Новозыбкове – по 6. В Погарском районе коронавирус подтвердили у 5 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 марта 2021 года:

— Брянск – 12880 (+31)

— Брянский район – 4224 (+3)

— Дятьковский район – 1451

— Карачевский район – 1135 (+1)

— Клинцы – 998 (+8)

— Стародубский район – 929 (+1)

— Трубчевский район – 882 (+6)

— Комаричский район – 833

— Новозыбков – 834 (+6)

— Жуковский район – 773

— Выгоничский район – 757

— Навлинский район – 759

— Брасовский район – 754 (+1)

— Климовский район – 629

— Унечский район – 629

— Фокино – 601

— Мглинский район – 554 (+2)

— Почепский район – 526 (+4)

— Погарский район – 518 (+5)

— Сельцо – 483

— Дубровский район – 474

— Клинцовский район – 442 (+2)

— Суземский район – 410

— Злынковский район – 390

— Клетнянский район – 362 (+4)

— Гордеевский район – 342

— Суражский район – 308 (+2)

— Красногорский район – 252 (+1)

— Севский район – 237 (+1)

— Жирятинский район – 125

— Рогнединский район – 73 (+1)

— Иногородние – 64.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».