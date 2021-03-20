Фото:оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 81 житель региона, выздоровели 84 пациента. Смертельных случаев нет. В целом с начала пандемии у 34630 человек подтвердили коронавирус, вылечились 33866 жителей области, умерли 279 пациентов. За сутки выполнили 1946 тестов на инфекцию. Общее число исследований за все время превысило 485,6 тысяч.
В Брянске за минувший день подтвердили 31 новый случай коронавируса. В Клинцах ковидом заболели еще 8 человек, в Трубчевском районе и Новозыбкове – по 6. В Погарском районе коронавирус подтвердили у 5 человек. Всего опасную инфекцию за прошедший день обнаружили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 марта 2021 года:
— Брянск – 12880 (+31)
— Брянский район – 4224 (+3)
— Дятьковский район – 1451
— Карачевский район – 1135 (+1)
— Клинцы – 998 (+8)
— Стародубский район – 929 (+1)
— Трубчевский район – 882 (+6)
— Комаричский район – 833
— Новозыбков – 834 (+6)
— Жуковский район – 773
— Выгоничский район – 757
— Навлинский район – 759
— Брасовский район – 754 (+1)
— Климовский район – 629
— Унечский район – 629
— Фокино – 601
— Мглинский район – 554 (+2)
— Почепский район – 526 (+4)
— Погарский район – 518 (+5)
— Сельцо – 483
— Дубровский район – 474
— Клинцовский район – 442 (+2)
— Суземский район – 410
— Злынковский район – 390
— Клетнянский район – 362 (+4)
— Гордеевский район – 342
— Суражский район – 308 (+2)
— Красногорский район – 252 (+1)
— Севский район – 237 (+1)
— Жирятинский район – 125
— Рогнединский район – 73 (+1)
— Иногородние – 64.
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