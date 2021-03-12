Главный тренер "Динамо-Брянск" Евгений Перевертайло ушел на больничный

Фото: ФК "Динамо-Брянск".
Главный тренер "Динамо-Брянск" Евгений Перевертайло заболел. Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", у него может быть коронавирус.
На ближайший матч в Иваново в качестве наставника брянской команды поедет Александр Фомичев. Он является старшим тренером сине-белых.
Матч в Иванове состоится в воскресенье, 14 марта. "Динамо-Брянск" встретится с местным "Текстильщиком".
Напомним, брянская команда пытается сохранить место в ФНЛ. Сейчас она занимает 20-ю строчку.
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