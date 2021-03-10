Коронавирус за прошедший день обнаружили в 13 муниципалитетах Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 марта 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровели 78 пациентов. Новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 33799 человек подтвердили коронавирус, вылечились 32952 жителя области, умерли 263 пациента. За сутки не выполнили ни одного теста на инфекцию. Всего тестирование провели больше 471 тысячи раз.

Больше всего новых заболевших выявили в Брянске. Здесь за минувший день подтвердили 34 случая коронавируса. В Брянском районе ковидом заболели еще 18 жителей, в Клинцах – 9. Всего коронавирус за прошедший день обнаружили в 13 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 марта 2021 года:

— Брянск – 12587 (+34)

— Брянский район – 4162 (+18)

— Дятьковский район – 1422

— Карачевский район – 1111 (+1)

— Клинцы – 957 (+9)

— Стародубский район – 901

— Трубчевский район – 846 (+4)

— Комаричский район – 832

— Новозыбков – 799

— Жуковский район – 758

— Выгоничский район – 745 (+5)

— Навлинский район – 739 (+2)

— Брасовский район – 731 (+4)

— Климовский район – 628 (+1)

— Унечский район – 619

— Фокино – 580

— Мглинский район – 530

— Почепский район – 504

— Погарский район – 491 (+1)

— Сельцо – 476 (+2)

— Дубровский район – 469

— Клинцовский район – 424 (+1)

— Суземский район – 408

— Злынковский район – 386 (+1)

— Клетнянский район – 344

— Гордеевский район – 337

— Суражский район – 299

— Красногорский район – 242

— Севский район – 227

— Жирятинский район – 111

— Рогнединский район – 70

— Иногородние – 64.

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