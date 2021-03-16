Певица Айрэн требует с чиновников 300 тысяч рублей за «Гимн Брянску»

С «Гимном Брянску» Айрэн в 2015-м выиграла в музыкальном конкурсе «Подари городу песню». Фото: Анна ЛЕВКИНА

300 тысяч рублей требует с управления культуры Брянской городской администрации певица Айрэн, песню которой якобы использовали с нарушением законодательства об авторском праве. В ситуации сейчас разбирается Арбитражный суд региона. Ближайшее заседание состоится в среду, 17 марта.

Спор произошел из-за песни «Гимн Брянску». С ним певица Айрэн в 2015-м выиграла в музыкальном конкурсе «Подари городу песню».

Как утверждает девушка, музыкальное произведение без ее ведома использовали «на прошлом Дне города». Об этом свидетельствует видеозапись, сделанная ее поклонниками.

- «Гимн Брянска» всегда находился в ротации брянских радиостанций, также клип часто транслировали по телевидению, - заявляет Айрэн Гудимова. - Однако случился неприятный инцидент. Мою песню использовали без разрешения и лицензии. Я подала иск. Ответчиком выступает управление культуры Брянска.

По мнению певицы, закон нарушили дважды. Во-первых, чиновники не сделали отчисления в Российское авторское общество, где зарегистрированы все произведения Айрэн. Во-вторых, они не имели права использовать песню, не уведомив самого исполнителя и авторов.

- Год назад мои юристы начали направлять в администрацию претензии, - продолжает собеседница. - Администрация дважды отписывалась какой-то чушью. А потому в декабре 2020-го мы направили иск в суд. 17 марта состоится третье по счету заседание.

В самом управлении культуры Брянской горадминистрации с претензиями Гулимовой не согласны.

- «Гимн Брянска» - это опубликованная композиция, она входит в реестр Российского авторского общества, - пояснил «Комсомолке» юрист городского управления. - С этой организацией управление культуры Брянской городской администрации заключило соглашение. Мы регулярно платим отчисления. Соответственно мы имеем право исполнять обнародованные произведения, которые входят в репертуар общества.

Специалист уточнил, что в настоящее время правообладателем композиции «Гимн Брянску» является не сама Айрэн, а ООО «Рэй Рекордс».

- Указанная музыкальная компания является членом РАО, - отмечает представитель мэрии. - Естественно, из тех денег, что мы оплатили, она получила положенные отчисления.

Эту информацию певица подтверждает частично. При этом подчеркивает: была не продажа песни лейблу, а передача прав на использование до 2022 года.

- Горадминистрация, действительно, платит какие-то отчисления за песни. Но «Гимна Брянску» в этом списке нет! А если чиновники управления не знали, какие песни их артисты будут исполнять на Дне города, то почему такая халатность?! А если бы кто-то вышел и нецензурщину стал петь?! За такими вещами надо следить.

17 марта в суде продолжат изучать доказательства. Среди них - документ об отчислениях в РАО за 2019 год. И видеозапись упомянутого выступления. Кстати, последнее, по словам юриста, «непонятного качества, непонятно кем сделанная, без даты и времени, не зарегистрированная у нотариуса».

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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