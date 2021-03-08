Брянских женщин с 8 марта поздравили участники всероссийской акции

Молодые люди дарили случайным прохожим цветы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянск присоединился к всероссийской акции «Вам, любимые», посвященной 8 марта. Основные события прошли на Театральной площади.

Молодые люди дарили случайным прохожим цветы. Участники арт-кластера «Таврида» и актеры брянского ТЮЗа читали стихи и пели песни о любви к женщинам.

Организаторами акции стали Центр по развитию добровольчества и общественных инициатив и управление молодежной политики, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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