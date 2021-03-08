Брянские следователи поздравили ветерана Анну Морозову с 8 марта

Следователи пожелали ветерану тепла и заботы близких, весеннего настроения и молодости души. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

В Клинцах Брянской области сотрудники регионального следственного комитета поздравили с 8 марта ветерана войны Анну Денисовну Морозову. Женщине подарили цветы и торт. В ноябре 2020 года ей уже вручили памятную медаль следственного комитета России «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

Анна Морозова родилась в Клинцовском районе в 1930 году. Всю оккупацию она провела на Брянщине. При освобождении ее деревни она чуть не погибла, ее ценой своей жизни спас советский солдат. После войны Анна Денисовна вышла замуж и вместе с супругом воспитала четверых детей. Всю жизнь она прожила в родном селе.

Следователи пожелали ветерану тепла и заботы близких, весеннего настроения и молодости души, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.

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